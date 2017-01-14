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Bitlis'te PKK'ya hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Bitlis'te PKK'ya hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:40:02 Güncelleme: 19:07:32 AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Bitlis Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09-09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölgede tespit edilen teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaktan oluşan 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Harekat sonucunda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

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