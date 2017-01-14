İzmit Körfezi'nde büyük tehlike

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:25:28 | Güncelleme: 19:35:06
İHA
Kocaeli'de bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıtın deniz yüzeyini kaplaması nedeniyle deniz hayvanları katrana bulandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıtın deniz yüzeyini kaplaması nedeniyle deniz hayvanları katrana bulandı.
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Olay Dilovası Diliskelesi mahallesinde bulunan bir limanda meydana geldiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Diliskelesi'nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdı.
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Denize sızan yakıtın lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi'ne yayılması sonucu deniz hayvanları katrana bulandı.
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Deniz içindeki katrana bulanarak zor da olsa kıyıya çıkan bazı deniz kuşları ise hareket edemez hale geldi.
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Sızmanın etkilediği alanların belirlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol Uçağı ve Deniz Temizleme Gemisi ile bölgede inceleme başlatıldı.
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Katrana bulanan deniz kuşları ise Milli Parklar, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekiplerince toplanarak temizlenmeye başlandığı öğrenildi.
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Kıyıda hareketsiz bir şekilde bekleyen deniz kuşlarını gören bazı hayvanseverler ise kuşları temizlemek için mücadele ettiler. Kirlenme nedeniyle çok sayıda hayvanın zarar gördüğünü dile getiren dalgıç Yasin Topçu:
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"Biz 3 gündür bu bölgede dalmaya çalışıyoruz. 3 gündür göründüğü gibi manzara bu. Bir sürü karabatak ölüsü gördük. Her yeri tam belirleyemediğimiz bir malzeme ile kaplı. Hayvanlar yürüyemiyor, uçamıyor. Aynı zamanda yürüyemiyorlar da."
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"Kendilerini zar zor karaya atmışlar. Tüyleri ayrışmıyor. Ne yapacağımızı bilemeden herkese haber veriyoruz. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaşıyoruz. Hayvanseverleri buraya yardıma bekliyoruz" dedi.
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Olayın doğal bir felaket olduğunu belirten dalgıç Yasin Topçu, "Nasıl müdahale edilir, ne yapılır bilemiyoruz. Biz durumu belediyeye haber verdik. Sosyal medyadan fotoğraflar atarak tepki bekliyoruz."
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"Kocaeli'nin her yeri böyle. Hereke'den İzmit merkezi, Karamürsel'e kadar durum böyle. Suyun içindekileri bilemiyoruz. Bu suyun üstündeki hal" diye konuştu.
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Dalgıçlık mesleklerini yerine getiremediklerini ifade eden Topçu, "Denizin yüzeyinde bu pislik devam ediyor. Suyun altında da devam ediyor. Bizim sağlığımız da sıkıntıya girebileceği için dalışımıza izin verilmiyor" şeklinde konuştu.