İzmit Körfezi'nde büyük tehlike

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"Biz 3 gündür bu bölgede dalmaya çalışıyoruz. 3 gündür göründüğü gibi manzara bu. Bir sürü karabatak ölüsü gördük. Her yeri tam belirleyemediğimiz bir malzeme ile kaplı. Hayvanlar yürüyemiyor, uçamıyor. Aynı zamanda yürüyemiyorlar da."