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İzmit Körfezi'nde büyük tehlike

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:25:28 İHA

Kocaeli'de bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıtın deniz yüzeyini kaplaması nedeniyle deniz hayvanları katrana bulandı

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    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıtın deniz yüzeyini kaplaması nedeniyle deniz hayvanları katrana bulandı.

     

     

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    Olay Dilovası Diliskelesi mahallesinde bulunan bir limanda meydana geldiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Diliskelesi'nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdı.

     

     

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    Denize sızan yakıtın lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi'ne yayılması sonucu deniz hayvanları katrana bulandı.

     

     

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