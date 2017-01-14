Sakarya'da akraba cinayeti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Ramazan Y., mahalle meydanında tartıştığı amcası ve 2 akrabasını av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Ramazan Y., evlenmek isteği kızı vermeyen ailesini rahatsız etmeye başladı.

Bunu öğrenen 64 yaşındaki Hasan Y., mahalle meydanında karşılaştığı yeğeni Ramazan'ı, aileyi rahatsız etmemesi konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden Ramazan Y., tüfekle mahalle meydanına geri gelerek amcası Hasan ile akrabaları 42 yaşındaki Nurettin ve 25 yaşındaki Metin Y'ye peş peşe ateş etti.

Hasan Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, Metin ve Nurettin Y. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin ve Nurettin Y'de doktorların tüm çabasına karşın kurtarımadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Y'yi ormanlık alanda bir akrabasının evinde saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfek ise evin yakındaki fındık bahçesinde bulundu.