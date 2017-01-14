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Ordu'da bir kişi eşi için alevlerin arasına daldı

Ordu'da bir kişi, elektrikli battaniyeden çıkan yangında parkinson hastası eşini kurtarmak için alevlerin arasına daldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:32:26 Güncelleme: 21:41:05 İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında, bir kişi, parkinson hastası eşini alevlerin arasına dalarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı. Ev sahibi Recep Duman, evde tek başına olan eşi Hidayet Duman'ı alevlerin arasına dalarak kurtardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Hidayet Duman ise Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrikli battaniye yüzünden yangın çıktığını belirten Sezer Duman, "Elektrikli battaniye açık kalmış. Annem de parkinson hastası olduğu için yangını anlamamış. Şuan için sağlık durumu iyi" dedi.

Polis ve itfaiye olayla ilgili soruşturma başlattı.

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