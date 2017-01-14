Batman'da fabrika yangını

Batman'da ıslak mendil üretim fabrikasında çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu 3 milyon TL zarar meydana geldi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman Siirt Çevreyolu Emek Bulvarı üzerindeki ıslak mendil üretim fabrikasında meydana gelen büyük çapta yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirdi.

Yangını gören fabrika bekçisi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada fabrikada çıkan yangın büyüyerek bütün fabrikayı sardı. Hızla büyüyen yangına Batman Belediyesi, TÜPRAŞ, Türkiye Petrolleri (TP) ve Batman İl Özel İdaresi'ne bağlı itfaiyeleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrika sahibi Recep Şanlı, 3 milyon TL zararı olduğunu söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü.

Bulut KUTLU/ BATMAN