Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binada meydana gelen yangında 16 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı 05.30 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın önünde park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alev alan araçtan binanın giriş katında bulunan dükkana sıçrayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı kapladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken binada yaşayan çoğunluğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri binada bulunan kişileri tahliye ederken dumandan etkilenen yaklaşık 16 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen 9'u çocuk olmak üzere 16 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.