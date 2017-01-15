Bursa'da yangın: 10'u çocuk 17 kişi kurtarıldı

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Dumandan etkilenen aralarında 12 günlük bebeğin de bulunduğu yaşları 2 ile 11 yaş arasındaki 10 çocuk, 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere, toplam 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.