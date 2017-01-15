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Bursa'da yangın: 10'u çocuk 17 kişi kurtarıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 10:04:53 DHA

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    Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, 5 katlı bir binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan yangından yayılan duman kısa sürede binayı sardı.

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    İtfaiye ekipleri binada bulunan ve dumandan etkilenen 10’u çocuk 17 kişi kurtarırken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

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    Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi.

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