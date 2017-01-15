Bursa'da yangın: 10'u çocuk 17 kişi kurtarıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 10:04:53 | Güncelleme: 10:34:33
DHA
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Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, 5 katlı bir binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan yangından yayılan duman kısa sürede binayı sardı.
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İtfaiye ekipleri binada bulunan ve dumandan etkilenen 10’u çocuk 17 kişi kurtarırken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
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Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi.
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Ankara Yolu üzerinde Nihat Akın’a ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde parke edilen Temel Aksoy’a ait 16 U 0528 plakamı otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti. Yangın 5 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alınırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kapladı.
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Duman nedeniyle binadan çıkamayan apartman sakinleri sepetli itfaiye aracıyla kurtarılırken, vatandaşlara ilk müdahaleyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
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Dumandan etkilenen aralarında 12 günlük bebeğin de bulunduğu yaşları 2 ile 11 yaş arasındaki 10 çocuk, 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere, toplam 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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Yangının ilk olarak nerede başladığı ve çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.