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İstanbul Boğazı'ndan gemiyi taşıyan gemi geçti

İstanbul Boğazı'nda dev nakliye gemisinin, başka bir nakliye gemisini taşıması ilginç görüntü oluşturdu

15 Ocak 2017 Pazar, 12:20:05 Güncelleme: 12:20:56 İHA

İstanbul Boğazı'ndan öğle saatlerinde geçen dev nakliye gemisinin üzerinde yine dev bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu. Gemiyi sahilde fark eden vatandaşlar ise özçekim yapmayı ihmal etmedi.

İstanbul Boğazı'ndan öğle saatlerinde geçen dev bir nakliye gemisi geçti. Kanada'nın Quebec şehrine gittiği öğrenilen Curaçao bandıralı, 173 metre uzunluğunda 40.06 metre genişliğinde "Transshelf" isimli dev nakliye gemisinin üzerinde yine bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

Ortaköy sahilindeki vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen dev gemiyle özçekim yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

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