Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı. Yangını söndürmek için mutfağa koşan genç suların kesik olduğunu fark ederken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, dün akşam saatlerinde Kum Mahallesi Kum Tabya sokakta meydana geldi.



SAHİLDE RÜZGAR OLUNCA MUMLARI YAKAMADI, EVE GİTTİ



İddiaya göre maden işçisi T.K. sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti. Ancak rüzgarın şiddetli olması sebebiyle mumları yakamayan T.K., 15 gün önce kiraladığı evine gitti.





YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEDİ AMA SULARIN KESİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE İTFAİYEYİ ARADI



Evin bir odasına mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazan T.K. fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu. Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.



Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'da olay yerine gelerek bilgi aldı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi.