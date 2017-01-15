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Bartın Amasra
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Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı

Bartın Amasra'da bir maden işçisi, evdeki yatağa sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isterken, yangın çıkmasına neden oldu

15 Ocak 2017 Pazar, 12:53:18 Güncelleme: 13:04:17 İHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı. Yangını söndürmek için mutfağa koşan genç suların kesik olduğunu fark ederken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kum Mahallesi Kum Tabya sokakta meydana geldi.

SAHİLDE RÜZGAR OLUNCA MUMLARI YAKAMADI, EVE GİTTİ

İddiaya göre maden işçisi T.K. sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti. Ancak rüzgarın şiddetli olması sebebiyle mumları yakamayan T.K., 15 gün önce kiraladığı evine gitti.



YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEDİ AMA SULARIN KESİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE İTFAİYEYİ ARADI

Evin bir odasına mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazan T.K. fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu. Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    harbiden çıtayı çok yükseğe koydun şimdi biz ne yapacağız:(
  • Misafir 48 dakika önce
    Millet deliye, biz akıllıya hasret :)
  • Misafir 48 dakika önce
    duruma ozuldum. kas yapayim derken goz cikarmis.
  • Misafir 48 dakika önce
    nereliymiş bu arkadaş ??? şaka biyana geçmiş olsun.cana zarar gelmemiş buna da şükür.
  • Misafir 50 dakika önce
    Rabbim kimseyi şaşırtmasın
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