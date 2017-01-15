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Türk askeri konvoyu El Bab yolunda görüntülendi

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab'a giren Mehmetçiği karşılayanlar arasında yer alan bir Türkmen çocuğu "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye slogan attı

15 Ocak 2017 Pazar, 13:55:36 Güncelleme: 13:57:30 İHA

El Bab'a destek için yola çıkan konvoy Çobanbey'den ilerlediği sırada görüntülendi.

Suriye kenti Çobanbeyli'de Türk askeri konvoyu görüntülendi. Sınırdan Suriye'ye girip ilerleyen konvoyda Türk askerlerini nakleden araçlar yer alıyor. El Rai olarak bilinen bölgeden geçen araçların yer aldığı görüntülerde, çocukların bozkurt işareti yaptığı görülüyor. Araçların ilerleyişi sırasında askerlere destek veren sloganlar atıldığı duyuluyor.

Görüntülerde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı atan bir Türkmen çocuğun, "Siz olmasaydınız biz hiç yaşayamazdık. DEAŞ'lıların elinde ölürdük" dediği görülüyor.

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