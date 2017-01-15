Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 Kasım 2016'da tutuklanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. 51 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Türk Elazığ F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Avukatlar Ahmet Türk'ün, Mardin'e yakın olan Diyarbakır Cezaevi'ne nakledilmesi için daha önce başvuruda bulunmuştu.

Türk'ün sağlık sorunlarını gündeme getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" açıklamasında bulunmuştu. Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk ise "Cezaevinde çok zorlanıyor. Tedavisi tam yapılamıyor. Bunun için tutuksuz yargılanması sağlanmalı ve tahliye edilmesini bekliyoruz" demişti.

Kalp ve mide rahatsızlığı bulunan Türk'ün çarşamba günü sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Öte yandan tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Anlı da Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR