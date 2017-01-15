Eskişehir'de iki çocuk boğularak öldü

15 Ocak 2017 Pazar, 18:15:43 | Güncelleme: 18:21:14
Eskişehir'de Porsuk Çayı üzerinde bisikletle dolaşan iki çocuk kırılan buzun içine düşerek hayatını kaybetti
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Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan G. ile arkadaşı aynı yaştaki Alican T., buzun kırılması sonucunda suya düştü. Boğularak can veren 2 çocuğun cesedini dalgıçlar çıkardı.
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Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi.
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Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican T. buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı.
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Ancak bir süre sonra dolaşırken bastıkları buz aniden kırılınca iki çocuk suya gömüldü.
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Çocuklardan biri buzlara tutunurken diğeri suda kayboldu.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Görgü tanıklarının ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuğa can simidi attı.
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Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bıraktı.
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Olay yerine gelen dalgıçlar Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi oldukları belirtilen Batuhan G. ve Alican T.'nin cesetleri ile bisikleti çıkardı.
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2 çocuğun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.