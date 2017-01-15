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Eskişehir'de iki çocuk boğularak öldü

15 Ocak 2017 Pazar, 18:15:43

Eskişehir'de Porsuk Çayı üzerinde bisikletle dolaşan iki çocuk kırılan buzun içine düşerek hayatını kaybetti

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    Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan G. ile arkadaşı aynı yaştaki Alican T., buzun kırılması sonucunda suya düştü. Boğularak can veren 2 çocuğun cesedini dalgıçlar çıkardı.

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    Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi.

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    Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican T. buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı.

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