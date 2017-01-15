"Golden Çetesi" paylaşılamıyor!

"Babam köpekleri sokaktan aldı ve köpeklerin bazılarını sahiplendirdi, bazılarına da kendisi baktı. Bu köpekleri Bodrum'a mal eden benim babamdı. Köpekler belirli bir semte ait değil, Şenol kaptana aittir. Artık yargı sürecine girdik. Ben babamın köpeklerinin başında bulunduğu sayfayı asla kapatmak istemediğimi zaten söylemiştim. Biz bu sayfada zadece "Golden Çetesi"ni işlemiyoruz. Sahiplendirilecek hayvanları işliyoruz ve hayvan sevgisi aşılıyoruz."
"KÖPEKLERİMİZ ALIKONULUYOR"
Babasının hiçbir zaman maddiyatı ön planda tutmadığını dile getiren Özbakan, "Benim babam köpeklere tasma yaparak onlara yardım topladı. Denildiği gibi para toplanmadı. Köpekleri gelin alın denildi ama şu an köpekler alıkonuluyor. Ben bunu gasp olarak görüyorum." diye konuştu.
"Hiç kimse bana köpeklere ait bir kimlik teslim etmedi. Çünkü bunlar sokaktan toplanan goldenlardır. Şenol Bey'in aldığı hiçbir golden değildir. Bunlar sokak hayvanlarıdır. Şenol Bbey vasiyetinde 'Asla çocuklarımı (golden retriever) kimseye teslim etmeyin' demiştir. Buna Yıldız Hanım da şahittir."