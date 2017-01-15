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"Golden Çetesi" paylaşılamıyor!

15 Ocak 2017 Pazar, 18:48:59 AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpeklerini vermek istemeyen emekli doktor ile Özbakan'ın kızı ve yakınları arasında tartışma çıktı

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    Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpeklerini emanet alan ve köpekleri vermek istemeyen emekli doktor ile Özbakan'ın kızı ve yakınları arasında tartışma çıktı.

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    İlçede, sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve tedavi gördüğü Aydın'daki özel hastanede hayatını kaybeden Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpekleri tartışma konusu oldu.

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    Babasının cenaze işlemlerinin ardından köpekleri almak için Bodrum'a gelen Yağmur Özbakan, köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın Güvercinlik'teki evine geldi. Burada Özbakan ile Schwarz arasında tartışma yaşandı.

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