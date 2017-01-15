"Golden Çetesi" paylaşılamıyor!

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"Babam köpekleri sokaktan aldı ve köpeklerin bazılarını sahiplendirdi, bazılarına da kendisi baktı. Bu köpekleri Bodrum'a mal eden benim babamdı. Köpekler belirli bir semte ait değil, Şenol kaptana aittir. Artık yargı sürecine girdik. Ben babamın köpeklerinin başında bulunduğu sayfayı asla kapatmak istemediğimi zaten söylemiştim. Biz bu sayfada zadece "Golden Çetesi"ni işlemiyoruz. Sahiplendirilecek hayvanları işliyoruz ve hayvan sevgisi aşılıyoruz."