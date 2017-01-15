Diyarbakır'da caddeye EYP atıldı: 2 yaralı

Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi Fatih Caddesi'ne yüzü maskeli bir terörist el yapımı patlayıcı atarak ara sokaklara kaçtı.

Terörst izini kaybettirirken, el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Biri çocuk iki kişi yaralanırken, ev ve işyerlerinin camları kırıldı.

Patlamanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil toplandı.

Patlamayla ilgili araştırma başlatılırken, maskeli teröristin yakalanması için polis ara sokaklarda çalışma başlattı.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR