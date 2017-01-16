Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa teklifinin ikinci tur oylaması öncesinde yarın AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleri ile buluşacak.

Başbakan yarın ilk olarak saat 10.00'da merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ardından da saat 12:30'da yine Genel Merkez'de bu kez milletvekilleri ile öğle yemeğinde buluşacak. Her iki görüşmede de bir hafta süren anayasa mesaisi konuşulacak. Başbakan'ın A takımına ve milletvekillerine çalışmalardaki performansları nedeni ile teşekkür etmesi bekleniyor.

İkinci tur oylama öncesinde de Başbakan'ın yine çalışmalara tam kadro katılınması yönünde talimat vermesi; ana muhalefetten gelecek yeni taktikler konusunda da vekilleri uyaracağı belirtiliyor.

Çimen ÇETİN / HABERTÜRK TV