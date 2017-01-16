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Mehmet Ali Tunç, muradiye
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Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltında

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Muradiye İlçe Belediye Başkanı Tunç gözaltına alındı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:34:24 Güncelleme: 12:20:00 AA

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunç hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında gözaltına alınan Tunç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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