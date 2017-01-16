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Kardan kapanan evlerine tünelden giriyorlar

Konya'nın Hadim İlçesi'nde karın yüksekliği 3 metreyi aşması üzerine bazı vatandaşlar kardan kapanan evlerine tünel açıp giriyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:50:41 Güncelleme: 12:52:17 DHA

Konya il merkezine 128 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın doğu kısmında Taşeli Platosu'nun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulan Hadim İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle karın yüksekli yer yer 3 metreyi aşmış durumda. Yoğun kar nedeniylede yaklaşık 13 bin nüfusa sahip ilçede hayat adete durma noktasına geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hadim Belediyesi kapanan yolları ulaşıma açmak çalışmasını sürdürüyor. Ancak kar bazı evleri kaplamış durumdu. Bu nedenle de bazıları kardan kapanan evlerine tünel açıp giriyor.

Bazıları da evlerine çatıdan girmek zorunda kalıyor. Evleri ve balkonları karla kaplı olanlardan bazıları da karın üstünde çay keyfi yaparak, karın güzelliğinin tadını çıkarmaya çalışıyor.

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