GÜNDEM
Rize'de TIR, yolcu midibisüne çarptı
16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:22:00 | Güncelleme: 16:27:22
DHA
Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı
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Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
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Kaza saat 14.30 sıralarında Derepazarı İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.
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Rize'den Trabzon yönüne giden Metehan Gülcehan'ın kullandığı kuru çay yüklü TIR, yol kenarında yolcu almak duran Yaşar Çolak'ın kullandığı Kalkandere Belediyesi'ne ait midibüse arkadan çarptı.
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Kazada savrulan yolcu midibüsü, park halindeki kamyona çarptıktan sonra devrildi.
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Olay yerine koşan vatandaşlar yan yatan midibüsü kaldırarak yaralıları çıkarmaya çalıştı.
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Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Yolcu midibüsünde sıkışan 1 kişi ise Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulansa taşındı.
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Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
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Yaralılardan 12'si Rize Devlet Hastanesi'nde, 8'i ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Kazayı gören bir vatandaş, midibüsün yolcu almak için durduğu sırada arkadan elen TIR'ın çarptığını söyledi.
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Karadeniz Sahil Yolu Trabzon yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan kontrollü olarak verildi.
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