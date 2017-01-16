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Rize'de TIR, yolcu midibisüne çarptı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:22:00 DHA

Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı

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    Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

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    Kaza saat 14.30 sıralarında Derepazarı İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.

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    Rize'den Trabzon yönüne giden Metehan Gülcehan'ın kullandığı kuru çay yüklü TIR, yol kenarında yolcu almak duran Yaşar Çolak'ın kullandığı Kalkandere Belediyesi'ne ait midibüse arkadan çarptı.

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