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THY uçağına yıldırım isabet etti

Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçak İstanbul yolcularını alarak yeniden havalandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29:16 Güncelleme: 16:33:07

Kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, pilotlara zor anlar yaşattı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Dalaman'a giden TK2552 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağına rotasında uçuşuna devam ederken yıldırım isabet etti. Dalaman'da kontrol edilen TC-JRC kuyruk tescilli uçakta herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçak İstanbul yolcularını alarak yeniden havalandı.

YILDIRIM UÇAKTAN NASIL ATILIR?

Uçakların gövdesinde kullanılan alüminyumun yüksek iletkenliği sayesinde yıldırımın elektrik yükü uçağın her tarafına yayılarak hızla dağılıyor. Oluşan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan 'static discharger' adı verilen küçük parçalar yardımıyla uçaktan atılıyor. Yolcu uçaklarında en çok yıldırım çeken noktaların başında burun kısmı geliyor. İçerideki radarın ve diğer sistemlerin oluşturduğu akım, dış malzemenin kompozitten oluşması yıldırımı bazen kendisine çekebiliyor. Radom adı verilen burnun korunması için özel bir tasarım yapılıyor.

Gökhan ARTAN / İSTANBUL

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