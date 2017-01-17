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Demir parmaklık çocuğun eline saplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, okul bahçesinde oynayan 10 yaşındaki çocuğun eline demir parmaklık saplandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 18:31:09 Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 10:08:20 AA

Fethiye'de eline demir parmaklık saplanan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.

Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu bahçesinde oynayan Bedirhan Altıparmak'ın eline, korkuluktan atlamak isterken demir parmaklık saplandı.

Çocuğun ağlaması üzerine çevredeki vatandaşlar, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de demir kesme makasıyla parmaklığı kesti.

Bu sırada büyük acı çektiği gözlenen Altıparmak, elindeki demir parçasıyla ambulansa alındı. Daha sonra Fethiye Devlet Hastanesine götürülen Altıparmak, tedaviye alındı. Altıparmak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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