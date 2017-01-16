DHKP-C'nin Ege Bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Ege Bölgesi ve İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Ç.Ş. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde örgüte üye kazandırmak için çalışan, Kınık'ta örgüt adına basın açıklamaları yapan ve korsan pankart açma eylemlerine katılan Ç.Ş'nin Çiğli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ç.Ş, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak Kınık İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Ç.Ş'nin 2012'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde kılık değiştirerek başörtülü bir şekilde silahla eylem yapmak üzereyken yakalandığı ve 2016'ya kadar cezaevinde kaldığı bildirildi.