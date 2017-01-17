Adalet Bakanlığı "yargı"yı İngilizce sitede anlatıyor

Adalet Bakanlığınca, uluslararası alanda yargı organlarının faaliyetlerinin anlatılması ve yargı hakkında oluşturulmak istenen olumsuz algılara cevap vermek amacıyla İngilizce internet sitesi kuruldu.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, uluslararası kamuoyunda Türkiye ve Türk yargısı aleyhine bazı grupların haksız ithamlarla olumsuz kamuoyu algısı oluşturmak istemelerinin belirlenmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Uluslararası alanda Türk yargısına ilişkin doğru ve güncel bilgilerin resmi olarak paylaşılması amacıyla "www.judiciaryofturkey.gov.tr" adlı İngilizce internet sitesi kuruldu.

İnternet sitesinden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetlerle ilgili resmi bilgiler paylaşılıyor.

FETÖ FOTOĞRAF VE RESMİ BİLGİLERLE ANLATILIYOR

Öte yandan internet sitesinde oluşturulan bölümde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) anlatılırken, darbe girişimine ilişkin bilgilere de yer veriliyor. Bu bölümde, Türkiye'de darbe girişimi sırasında yaşananlara ait fotoğraflar da bulunuyor.

FETÖ soruşturmaları kapsamındaki adli süreç hakkında da internet sitesindeki bölümde bilgiler yer alıyor.

İnternet sitesinde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların ihtiyaç duyduğu ticaret, iş ve sosyal güvenlik hukuku, uluslararası yargı alanında Türkiye'nin taraf olduğu işbirlikleri ve mevzuatlar anlatılıyor.

Türk yargısının adalet ve insan hakları alanlarındaki hedeflerine ilişkin eylem planlarının bulunduğu internet sitesinde, Türk yargısı hakkında düzenlenen raporlar ve raporlara karşı yapılan açıklamalarla eleştirilere cevap veriliyor.

İnternet sitesinin yanı sıra genel müdürlük tarafından "Judiciary of Turkey" isimli Facebook ve Twitter hesaplarıyla da sosyal medyada açıklamalar yapılıyor.

Uluslararası alanda Türk yargı organlarının faaliyetlerinin anlatılmasının amaçlandığı çalışmalarla, yargı hakkında oluşturulmak istenilen olumsuz algı ve kanaatin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğince hazırlanan "15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitap da sitede İngilizce olarak yer alıyor.