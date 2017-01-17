GÜNDEM
Kütahya'da servis devrildi
17 Ocak 2017 Salı, 12:12:43 | Güncelleme: 12:16:24
Şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.
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Kazada sürücü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.
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Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi.
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Kütahya'dan Tavşanlı İlçesi'ndeki Fen, Öğretmen ve Sağlık Meslek liselerine öğrenci getiren Muzaffer Bağdat yönetimindeki minibüs buzlanan yolda kayarak şarampole uçtu.
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Takla atarak yan yatan minibüste şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da kaza yerine gelerek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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