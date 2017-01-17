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Kütahya'da servis devrildi

17 Ocak 2017 Salı, 12:12:43

Şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

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    Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.

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    Kazada sürücü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.

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    Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi.

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