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Bebek'te korkunç ölüm

Bebek'te alevler içinde kalan araçtan 18 yaşındaki sürücünün yanmış cesedi çıkarıldı

17 Ocak 2017 Salı, 13:09:26 Güncelleme: 14:57:43

Beşiktaş Günaydın Yolu Sokak'ta önceki akşam 22:30 sıralarında vatandaşlar, alevler içinde yokuş aşağı inen bir aracı gördü. Araç korkuluklara çarparak dururken görgü tanıkları itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Kısa bir süre sonra tamamen yanan araç söndürüldü. Görevliler soğutma çalışmaları yaparken, araçta korkunç manzarayla karşılaştı. Aracın arka koltuğunda yanmış bir ceset bulundu. Sürücüsüz olduğu belirlenen aracın içinde ceset çıkması üzerine olay yerine gelen polis soruşturma başlattı.

BONZAİ İÇTİ İDDİASI

Cesedi bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapan polis, aracın plakasından sahibi olan Kaya Akbaş'a ulaştı. Kaya Akbaş, otomobilde cesedi bulunan kişinin 18 yaşındaki oğlu Barış Furkan Akbaş, olduğunu teşhis etti. Baba Akbaş polise verdiği ifadede, "Aracımız Kağıthane'de tamirdeydi. Oğlum onu almaya gitti. Birkaç saattir ondan haber alamamıştık" dedi. Olayla ilgili polis soruşturma açarken, Akbaş'ın yanmış cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ise İtfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapora göre belirlenecek. Olay günü bonzai aldığı iddia edilen Akbaş'ın, daha önce de uyuşturucudan kaydı olduğu öğrenildi.

Mustafa ŞEKEROĞLU/İSTANBUL

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