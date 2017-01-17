Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın oynadığı "Recep İvedik" filminin 5. serisinin fragmanı tartışma yarattı. 17 Şubat'ta vizyona girecek filme Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar tepki gösterdi. Attar, Azeri boksör sahnesi için, "Şaklabanlık yaparak ucuz numaralarla 'komedi'" derken, Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından cevap verdi. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Recep İvedik 5" filminde, Türk ve Azerbaycanlı boksörlerin müsabakasındaki abartılı diyalog ve sahnelerin çıkartılması için Şahan Gökbakar ve filmin yapımcısına mektup yazacak.

Daha iki gün önce Azerbaycan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25. yılının kutlandığını belirten Attar, bu dönemde yayına verilen filmin fragmanındaki bir sahnenin bir Azeri olarak kendilerine üzüntü verdiğini söyledi.

Recep İvedik - 5 adlı komedi filminin fragmanının internete yüklendiğini belirten Attar, "Fragmanda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri adına çok talihsiz sahnelere yer verilmektedir. Şöyle ki boks yarışmasında Azerbaycan'ı temsil eden sporcu ile rakibi Türkiye milli takımını temsil eden kişi karşılaşıyor, Azerbaycan bayrağını göğsünde taşıyan kişi 'men seninle ceng elemeye gelmişem' diyerek yakasında ay yıldızlı şanlı bayrağımız olan Türk sporcuya nefret dolu bir bakış atarak saldırıyor ve Türk sporcu da (Recep İvedik) bunun üzerine 'ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem' diyerek tam Azerbaycan bayrağının üstüne öyle bir yumruk atıyor ki Azerbaycan Türkü iki metre öteye uçarak yere seriliyor. Kimse kalkıp filmdeki bu sahnenin basit bir komedi olduğunu ve insanları güldürmek için yapıldığını anlatamaz" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan da cenk eylemek diye bir ifade tanımlamasından pek istifade edilmez, savaşmak dövüşmek olarak söylenir bu ifadeyi kimse cenk etmeyi yaygın olarak kullanmaz" diyen Attar, "Türkiye ye karşı ise hiçbir zaman kullanılmaz, işin ucunda ölüm olsa dahi kimse bir Azerbaycanlıya Türkiye ile cenk etmek istediğini söyletemez, şaklabanlık yaparak ucuz numaralarla 'komedi' yapmaya gayret eden ve bunu yaparken epey zorlandığı her halinden belli olan Şahan Gökbakar da buna dahildir. İkincisi, neden filmde Azerbaycan ile Türkiye rakip yapılmış, rekabet içinde savaşan iki ülke olarak seçilmiş? Etrafımızda bu kadar çok rakibimiz var iken bir millet iki devleti temsil eden kardeşleri sırf şaka olsun diye ringe çıkaran ve dövüştüren 'zihniyetin' bilmesi gerekiyor ki bunun şakası dahi güzel değil. Üçüncüsü ve en önemlisi, bırakın kardeş, dost, can Azerbaycan'ı, dünyanın hiçbir devletinin bayrağına komedi olsun diye yumruk atılması, küçük düşürülmesi kabul edilemez, hele söz konusu bir millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan'ın bayrağının üçüncü sınıf bir filmde böylesine hakarete maruz kalması hiç yenilir yutulur değil, kesinlikle kabul edilmezdir. Tüm Türkler gibi Azerbaycan'ın da devlet ve millet olarak bayrak hassasiyetini iyi hesap eden film yapımcıları sırf polemik yaşansın, böylece filmin bedava reklamı olsun düşüncesi ile bu fragmanlara yer vermiş, ticari beklentiler nedeniyle kardeşliğe zarar vermeyi dahi göze almışlar ise ayıp etmişler" şeklinde konuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR CEVAP VERDİ

"Recep İvedik 5"in fragmanındaki boks sahnesini eleştiren Azeri Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar'a Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sosyal medya hesabından boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayınlayarak cevap veren Gökbakar, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde 'gardaş' ülkemize yanlış olmaz. Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum."

— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 16, 2017

AK PARTİLİ VEKİL MEKTUP YAZACAK

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Recep İvedik 5" filminde, Türk ve Azerbaycanlı boksörlerin müsabakasındaki abartılı diyalog ve sahnelerin çıkartılması için Şahan Gökbakar ve filmin yapımcısına mektup yazacak.

Ünüvar, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, fragmanı yayınlanan "Recep İvedik 5" filmine tepki gösterdi.

Filmde, Recep İvedik'in Türk sporcu olarak uluslararası arenadaki müsabakalarını gösteren sahnelerin yer aldığını ifade eden Ünüvar, "Filmde bir boks sahnesi var. Bu sahnede, Türk vatandaşı ile Azerbaycan vatandaşı iki boksörün müsabakası var. Orada diyaloglar ve mücadele var. Ben oradaki abartılı diyaloglar ve sahnelerden rahatsız oldum." diye konuştu.

Ünüvar, fragmanı izleyen Azerbaycan'daki çok sayıdaki dostunun, kendisine ulaşarak rahatsızlıklarını ilettiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında; aynı dil, din, kültür, tarihi doku ve gönül coğrafyasından gelmenin verdiği bir dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Bir film sahnesi ile bu dostluk bozulur mu? Bozulmaz ama niçin böyle bir film sahnesinde birbirimizi rahatsız edecek, kıracak bir diyalog, sahne olsun. Açıkcası oradaki diyaloglardan rahatsız oldum. Siz güldürmeyi amaçlıyor olabilirsiniz, belki buna gülen bir iki kişi de olabilir ama buna üzülen insan sayısı çok daha fazla olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Necdet Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın etle tırnak gibi olduğunu, hangisi üzülse diğerinin üzüldüğünü, hangisi sevinse diğerinin sevindiğini belirtti.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİ ZEDELEMEYE YÖNELİK..."

İki ülke sporcularının uluslararası arenalarda karşılaştıkları maçlarda, sporun getirdiği rekabetin koşulları içerisinde centilmence mücadele ettiklerinin altını çizen Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangisi yenerse yener ama müsabaka bittikten sonra, maçı kaybeden kazananı centilmence tebrik eder. Türkiye ve Azerbaycan'ın diğer ülke sporcuları ile mücadelesinde, Türkiye Azerbaycan'ı, Azerbaycan da Türkiye'yi tutar. Azerbaycanlı sporcu başka ülkenin sporcusu ile yaptığı maç sonunda şampiyon olunca Türk seyirciler Azerbaycan bayrağını dalgalandırmaktan, Türk sporcu başka ülke sporcusu ile yaptığı maç sonunda şampiyon olunca da Azerbaycanlı seyirciler Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaktan ve sporcuyu tebrik etmekten büyük mutluluk duyarlar. Bizim alışkın olduğumuz sahne budur.

Filmdeki o sahne, hem Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini yansıtmayan hem de sporun içindeki o centilmenlik duygularına biraz ters bir durum. Oradaki sahneler ve ifadeler, çok abartılı ve realiteden de uzak bir tablo. Bu film bahane edilerek, şu anda çok üst düzeyde olan Türkiye-Azerbaycan dostluğunu ve kardeşliğini zedelemeye yönelik birilerinin ağzına malzeme vermemek lazım."

Necdet Ünüvar, filmin oyuncusu Şahan Gökbakar ve yapımcısına, filmle ilgili rahatsızlığını dile getiren mektup yazacağını söyledi.

Gökbakar'ın instagram hasabında, fragmanın altına yazdığı yazıda, "Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun ve kardeşliğinin çok önemli olduğunu" vurguladığını kaydeden Ünüvar, mektubunda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri doğru yansıtmayan o sahnenin, filmden çıkartılmasını rica edeceğini bildirdi.

Ünüvar, filmde o sahnenin olmamasının, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kadim dostluk açısından daha önemli olacağını düşündüğünü kaydetti.