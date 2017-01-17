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Şahan Gökbakar
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Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'te tepki çeken o sahnenin tamamını yayınladı

Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik filminin 5. serisinin fragmanı dün akşam yayınlandı. Fragmandaki bir sahne tepki çekti

17 Ocak 2017 Salı, 10:33:46 Güncelleme: 12:30:58

Recep İvedik 5'in fragman 14 saatte yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi. 17 Şubat’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan filme ilk tepki ise Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar’dan geldi.



Daha iki gün önce Azerbaycan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25. yılının kutlandığını belirten Attar, bu dönemde yayına verilen filmin fragmanındaki bir sahnenin bir Azeri olarak kendilerine üzüntü verdiğini söyledi.

Bu tepkiler üzerine Şahan Gökbakar, tepki çeken sahnenin tamamını yayınlayarak şunları yazdı:

Biz üzmek için değil güldürmek için varız...Bizde gardaş ülkemize yanlış olmaz... Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. RECEP İVEDİĞİN AĞZINDAN DÖKÜLENLER NEYMİŞ??? Azerbaycandaki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum... Hepinizi seviyorum...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Azeri gardaşlarimiz kızmasın Şahan kötü niyetli degil
  • Misafir 17 dakika önce
    gardaş gardaşla dövüşürmü hiç ?
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