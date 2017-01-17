Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'te tepki çeken o sahnenin tamamını yayınladı

Recep İvedik 5'in fragman 14 saatte yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi. 17 Şubat’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan filme ilk tepki ise Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar’dan geldi.

Daha iki gün önce Azerbaycan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25. yılının kutlandığını belirten Attar, bu dönemde yayına verilen filmin fragmanındaki bir sahnenin bir Azeri olarak kendilerine üzüntü verdiğini söyledi.Bu tepkiler üzerine Şahan Gökbakar, tepki çeken sahnenin tamamını yayınlayarak şunları yazdı:Biz üzmek için değil güldürmek için varız...Bizde gardaş ülkemize yanlış olmaz... Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. RECEP İVEDİĞİN AĞZINDAN DÖKÜLENLER NEYMİŞ??? Azerbaycandaki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum... Hepinizi seviyorum...