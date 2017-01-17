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CHP'li Tanju Özcan'ın aracı kaza yaptı

17 Ocak 2017 Salı, 15:28:21 AA

CHP Bolu Milletvekili Özcan'ın otomobili, TBMM Çankaya kapısındaki bariyere çarptı

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    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın aracı, TBMM Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyere çarptı.

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    Özel şoförün kullandığı Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalı otomobil, TBMM'ye giriş işlemleri için Çankaya kapısına geldi.

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    İşlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiği sırada aniden açılır kapanır bariyer çalışmaya başladı. 

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