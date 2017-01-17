CHP'li Tanju Özcan'ın aracı kaza yaptı

17 Ocak 2017 Salı, 15:28:21 | Güncelleme: 15:31:31
AA
CHP Bolu Milletvekili Özcan'ın otomobili, TBMM Çankaya kapısındaki bariyere çarptı
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CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın aracı, TBMM Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyere çarptı.
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Özel şoförün kullandığı Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalı otomobil, TBMM'ye giriş işlemleri için Çankaya kapısına geldi.
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İşlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiği sırada aniden açılır kapanır bariyer çalışmaya başladı.
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Şoförün bariyerin açıldığını fark etmemesi üzerine otomobil bariyere çarptı.
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Hava yastıkları açılan araçta hasar oluştu.
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Meclis revirinde kontrolden geçirilen Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Özcan, "İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.
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Özcan, araçta İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in de bulunduğunu, onun da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.