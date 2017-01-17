CHP'li Tanju Özcan'ın aracı kaza yaptı

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Özcan, "İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.