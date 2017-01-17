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Bİnali Yıldırım Crispin Blunt
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Başbakan Yıldırım Crispin Blunt'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etti

17 Ocak 2017 Salı, 18:42:06 Güncelleme: 19:57:17 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabulünde, Birleşik Krallık makamlarının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönlendirmesiyle vuku bulan 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdiği tavrı takdir ettiklerini belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Blunt ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde, Birleşik Krallık makamlarının, FETÖ'nün yönlendirmesiyle vuku bulan 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdiği tavrı takdir ettiklerini bildirdi.

Darbe girişimine karışan FETÖ mensuplarıyla mücadelenin, demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, kararlılıkla yürütülmeye devam edileceğine dikkati çeken Yıldırım, ziyaretin, Türkiye'nin, FETÖ'nün yanı sıra DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik haklı mücadelesinin de yakından gözlemlenebilmesi için önemli bir fırsat teşkil ettiğini ifade etti.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından da ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut olumlu seyrini sürdürmeyi arzu ettiklerini dile getiren Yıldırım, bu yönde İngiltere ile ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için mevcut iradenin tam olduğunu kaydetti.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de kabulleri için Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Heyet üyeleri, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere son dönemde Türkiye'de yaşanan hain terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye diledi.

Görüşmede, ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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