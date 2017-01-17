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Sinop Valiliği önünde intihar girişimi

Kimliği açıklanmayan bir kişi, Sinop Valiliği önünde av tüfeğiyle kendini vurmaya kalkıştı

17 Ocak 2017 Salı, 19:26:05 Güncelleme: 19:27:35 DHA

Sinop Valiliği önünde av tüfeği ile intihara kalkışan bir kişi polis tarafından son anda engellendi.

Olay bu akşam üzeri Sinop Valiliği önünde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, valiliğin önünde av tüfeği ile kendini vurmaya kalkıştı.

Valilikte görevli polislerin ikna çabalarının ardından intihar etmeye yeltenen kişi, havaya bir el ateş etti. Biranlık dalgınlığından faydalanan polis, şüphelinin üzerine hamle yaparak elindeki tüfeği aldı.

Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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