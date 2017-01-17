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Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz" dedi

17 Ocak 2017 Salı, 20:34:16 Güncelleme: 20:35:17 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından anayasa değişikliği ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımları;

"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz! 15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!"

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