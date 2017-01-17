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Manisa'da terör propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

Turgutlu ilçesinde PKK/KCK törer örgütüne yönelik operasyonda gözaltına 5 kişi tutuklandı

17 Ocak 2017 Salı, 21:09:01 Güncelleme: 21:12:31 AA

Turgutlu ilçesinde PKK/KCK törer örgütüne yönelik operasyonda gözaltına 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, internette, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapıp, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 24 Aralık'ta gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkartılan Menduh D, Abdulvahap Ç, Maşallah T, Sabır G ve Ersin Y tutuklandı.

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