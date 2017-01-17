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Ankara'da bir binada korkutan patlama

Ankara'da bir binada meydana gelen patlama sesi paniğe neden oldu. Olayın doğalgaz ya da tüpgazdan kaynaklanabileceği öğrenildi

17 Ocak 2017 Salı, 21:40:31 Güncelleme: 23:42:28 AA

Başkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ KARAASLAN: TERÖRLE İLGİLİ BİR ŞÜPHE YOK

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamalarda ''Doğalgaz patlaması üzerinde duruyoruz. Doğalgaz inceleme uzmanları, çalışmalarını sürdürüyor. Ankaralı'lar rahat olsun. Terörle ilgili herhangi bir şüphe yok. İncelemelerimiz sürüyor'' ifadelerinde bulundu. Mahmut Karaaslan ayrıca yaşanan doğalgaz patlaması sonucu yaralılar olduğunu ancak; göçük altında kimsenin olmadığını belirtti.

ANKARA VALİLİĞİ: OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER DEVAM ETMEKTE

Ankara Valiliği Çankaya ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten patlamaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokakta bulunan bir binada saat 21.00 sularında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilerek müdahale etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bina çevresinde de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alınmıştır.Patlama sonucunda üç katlı olan binanın son katı kullanılamaz hâle gelmiştir. Patlama sırasında binada bulunan üç vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.

BAKAN AĞBAL'DAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Küçükesat'ta doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'dan aldığı bilgiyi aktardı.

Naci Ağbal, doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Enkaz altında kimsenin bulunmadığının düşünüldüğünü aktaran Ağbal, binanın diğer kısımlarında çökmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

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