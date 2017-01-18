Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeki şüpheli çanta hareketliliği, tatbikat çıktı.



Polis Anadolu Adalet Sarayı girişinde bırakılan bomba süsü verilmiş sırt çantasında kontrollü patlama yapmıştı. İnceleme süresince ve patlama sırasında Adliye binası ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemi alınmıştı. İşte o olağanüstü dakikalarla ilgili savcılıktan açıklama geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1. girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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