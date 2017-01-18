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Anadolu Adliyesi
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Anadolu Adliyesi'ndeki hareketliliğin nedeni belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:42:09 Güncelleme: 11:30:33 DHA

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeki şüpheli çanta hareketliliği, tatbikat çıktı.

Polis Anadolu Adalet Sarayı girişinde bırakılan bomba süsü verilmiş sırt çantasında kontrollü patlama yapmıştı. İnceleme süresince ve patlama sırasında Adliye binası ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemi alınmıştı. İşte o olağanüstü dakikalarla ilgili savcılıktan açıklama geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1. girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 7 dakika önce
    hep suriyelileri sucluyanlara kapak olsun
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