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FETÖ’nün medya yapılanması hakkında iddianame hazır

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik, 29 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Said Sefa'ya 'darbeye teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis, diğer 28 şüphelinin ise 10 yıla kadar hapisleri istendi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:51:59 Güncelleme: 11:58:32 İHA

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi, diğer 28 şüphelinin ise "silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri istendi.

Darbe girişiminin ardından, medya mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, Said Sefa'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından Ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede 25'i tutuklu diğer 28 şüpheli Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

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