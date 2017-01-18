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Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'itirafçı' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ soruşturmalarındaki bazı 'itirafçılar' ile başbakanlığı döneminde görüştüğünü, açıklamaların doğru olmadığını söyledi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:17:40 Güncelleme: 14:11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap etti. FETÖ soruşturmaları kapsamındaki bazı tutukluların "itirafçı namıyla aldatmacayı oynadıklarını" belirten Erdoğan, "Bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, yargıya verilen desteği kullandığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir."

"ADETA SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTEREK..."
İnsanları peşin hükümle kategorize etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletine, milletine, hükümetine, demokratik meşru siyasi kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir grubu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün (FETÖ) zihin dünyası ve organizasyon yapısı, her türlü iyi niyeti istismara müsait olduğu için adeta 'Saman altından su yürüterek' pek çok yerde güç temerküzüne girdiklerini gördük."

"ŞAHSİ MESELEM OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"
17-25 Aralık operasyonunu, kendi şahsi meselesi olarak göstermeye çalışanlar bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır." dedi.

"İTİRAFÇI NAMIYLA ALDATMA"
Şu anda içeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor.

"ERİYECEKLER VEYA TERK EDECEKLER"
FETÖ'nün, terör örgütü PKK ile müşterek çalıştığını belirten Erdoğan, "PKK terör örgütü ile bunlar (FETÖ) ortak, müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımız içerisinde bunlar var mı, var. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bunlar var mı, var. Bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyorlar ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler." diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ"
Bir terör örgütünün yargıda kurduğu etkinliğin, bir soruna işaret ettiğini bildiren Erdoğan, "Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük bir kazançtır." dedi.

"ÇOĞULCU YAPIDAN GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİL"
Önümüzdeki dönemde de HSYK'nın çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısının mutlaka korunacağını bildiren Erdoğan, "Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir." dedi.

"DEVLETİN İŞLERLİĞİNDE PATİNAJ VAR"
Anayasa değişikliği ile ilgili olarak da mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi: "Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde Anayasa'da yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum"

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YORUMLAR 12
  • Misafir 8 saat önce
    Aynen
  • Misafir 8 saat önce
    Böyle tespitleri doğru bir adam olamaz! Muhteşemsiniz!
  • Misafir 8 saat önce
    allah yardımcın olsun reis
  • Misafir 9 saat önce
    reis sen ne diyosan doğrudur...
  • Misafir 9 saat önce
    Yolun sonu
  • Misafir 9 saat önce
    reisten kaçmaz
  • Misafir 9 saat önce
    reis diyorsa doğrudur inanıyoruz
  • Misafir 10 saat önce
    Reis Allah yar ve yardımcın olsun. Başkanlık için geri sayımdayız:)
  • Misafir 10 saat önce
    Allah bu devlete ihanet edenleri ve her türlü destekçi/nemalananları 2 dünyada da kahretsin.
  • Misafir 10 saat önce
    benim de dışarda tanıdıklarım var hala etrafında dolanan...
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