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Muhammet Balta
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Meclis'teki 'ısırık' iddiasına soruşturma

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis'te çıkan kavgada AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın ayağından ısırıldığı iddiası için başsavcılık soruşturma başlatttı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:12:46 Güncelleme: 19:35:02 AA

TBMM Genel Kurulundaki Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada bacağı ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Balta, iki gün önce başsavcılığa başvurarak, olaya ilişkin şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaranın ne şekilde meydana geldiğinin belirlenmesi için Balta'nın Adli Tıp Kurumundan rapor aldığı bildirildi.

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