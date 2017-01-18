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İstanbul taksim Beyoğlu
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Taksim tramvay hattı tadilata giriyor

Taksim'de nostaljik tramvay seferlerinin altyapı çalışması nedeniyle alyı ay boyunca yapılmayacağı açıklandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:29:15 Güncelleme: 18:36:43 DHA

Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor.

"Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ındaki tramvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.

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