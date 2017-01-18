Davutoğlu: AK Parti'de fire olmaz

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri başladı. Fire tartışmalarının da devam ettiği teklifle ilgili Yeni Şafak Gazetesine konuşan eski Başbakan, AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bazı çevreler AK Parti'de fire olur beklentisi içerisindeydiler. İlk tur tamamlandı, fire olmadığı da ortaya çıktı. Bundan sonra da fire olmayacağı ortaya çıkacak. İkinci turda da bu konuda hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz" dedi. Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili detaylı bir çalışma hazırladığını belirten Davutoğlu, "Bütün bu hususları, detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bu anlamda, verimli ve kapsamlı bir istişare imkânı oldu. Bu bizim tarihi bir görevimiz" diye konuştu.

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