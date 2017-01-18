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Eskişehir'de şüpheli valiz paniği

Eskişehir'de vatandaşların şüpheli valiz ihbarı polisi harekete geçirdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 21:52:13 Güncelleme: 21:56:29 İHA

Eskişehir'in en kalabalık caddelerinden biri olan İsmet İnönü caddesinde şüpheli valiz paniği yaşandı.

Vatandaşlar, İsmet İnönü caddesi üzerinde bulunan bir bankın üstünde gördükleri şüpheli valizi bomba şüphesiyle polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri yaya geçişine kapalı olan caddeyi, yaya ve tramvay geçişine de kapattı. Çevredeki vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi.

Büyük bir gürültü ile gerçekleşen patlama sonucunda korkulan olmadı. Patlamanın sesiyle evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, valizin içerisinde bomba olmadığını öğrenince rahatladı.

Öte yandan valizin içerisinden kadın çamaşırı çıktı.

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