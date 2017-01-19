Antalya'da iskele çöktü, işçiler enkaz altında kaldı

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Diğer 3'ü değişik hastanelerde tedavi oldular. Hayati tehlikeleri yok. Durumları gayet iyi. Müşahede altında tutuluyorlar. Biraz önce da son kardeşimizi ayağı demirler altında kaldığı için zarar vermemek amacıyla hassas bir şekilde çıkarılması sürecinden kaynaklı bir uzama oldu. O da hastaneye gönderildi. Bunun dışında enkaz altında kalan bir canlı yok."