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Antalya'da iskele çöktü, işçiler enkaz altında kaldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:03:06 DHA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren binanın iskelesi çöktü. Enkaz altında kalan 7 işçinin tamamı kurtarıldı

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    Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu göçük altında kalan son işçi de kurtarıldı.

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    Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümüne ait ek bina inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi çöken malzemelerin altında kaldı.

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    Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 6 işçiyi kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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