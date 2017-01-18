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İstanbul Okmaydanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Okmeydanı'ndaki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:21:41 Güncelleme: 23:56:58 AA

Okmeydanı'nda düzenlenen helikopter destekli terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilen Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.

Çelik kapılar kırılarak girilen binada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Burada yapılan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi.

Bu arada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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