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TSK'dan Kandil'e hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e düzenlenen operasyonda 8 hedef vuruldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:33:51 Güncelleme: 23:29:52 AA

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, tespit edilen 8 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 20.17 ila 20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak, imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

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