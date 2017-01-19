Konya'da trafik kazası

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Adana-Ankara karayolunu Acıkuyu Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cemal A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Cemal A., olay yerinde hayatını kaybetti, otobüsteki 15 kişi ise yaralandı.
Cemal A.'nın cesedi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Öte yandan çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası, kaza yerinden 200 metre kadar ileride bulundu.
Yaralılar, Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastaneleri kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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