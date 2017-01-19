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Yozgat'ta kadınlar için yapılan termal havuzu ilk erkekler test etti

Yozgat'ta Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kadınlara özel 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi' Şubat ayında açılacak

19 Ocak 2017 Perşembe, 01:36:24 Güncelleme: 01:39:21 İHA

Türkiye'nin kadınlara özel ilk 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi' açılışa hazırlanıyor. Şifalı termal suları, sosyal tesisleri ve kadınlara özel alanları ile Şubat ayında hizmete girecek olan modern tesisin bayanlardan önce ilk konukları şehir yöneticileri ve gazeteciler oldu.

Yozgat Valiliği tarafından dönemin valisi Abdulkadir Yazıcı'nın temelini attığı Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, modern yapısı ve şifalı suları ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen termal tesisi tanıtan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehrin yöneticileri ve basın mensupları ile havuzda yüzdü.

Türkiye'nin termal ilk aqua parkı olma özelliğine sahip olan tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk Hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor.

Tesisin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Yozgat hastanesiyle yeni tesisleriyle sınıf atlıyor. Bunlardan bir tanesi de denemesini yaptığımız Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi. Burası Türkiye'de hiçbir yerde yok. Burası tamamen kadınlara ait. Hem termal su var 30 derece aynı zamanda eğlencesi de var. Ben hızlı tren seferlerinin başlamasıyla beraber Ankara'dan Kayseri'den çok sık günü birlik müşterilerin geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Yozgat'ın sosyal hayatında da bir hareketlilik olacak. Bugünde ilk defa adı kadınlar ama biz erkekler olarak deneyelim istedik. Bir eksiği noksanı var mı diye. Bundan sonra da hanımlar, günlerini daha güzel daha sağlıklı şekilde burada yaşayacaklar" dedi.

 

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