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Reina canisine iğrenç ödül!

19 Ocak 2017 Perşembe, 03:18:21

Reina katliamını gerçekleştiren Masharipov, ifadesinde oğlunu teslim ettiği 2 kuryenin adresini verdi. Teröristin yanında yakalanan 3 kadının da Masharipov'un ödülü olduğu tespit edildi

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    NİHAT ULUDAĞ - MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK

    Reina’yı kana bulayan Abdulkadir Masharipov’un başka bir hücreye teslim ettiği 4 yaşındaki oğlunun 2 kurye tarafından başka bir adrese götürüldüğü anlaşıldı.

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    Polis, 2 kuryenin izini sürüyor. Zanlının polisteki sorgusunda sık sık oğlunu sorduğu öğrenildi. Masharipov, oğlunu teslim ettiği hücre evinin adresini polise verdi. 

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    Ancak yapılan baskında evin boşaltıldığı anlaşıldı. Polis, teröristin oğlunu ve çocuğu teslim alan 2 kuryeyi arıyor. 

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