Olay, merkez Selçuklu ilçesi Babalık Mahallesi Keyhüsrev Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen kentte çatılarda biriken kar, yağışların bitmesiyle birlikte yavaş yavaş erimeye başladı. Karların erimesi ve çatılarda oluşan sarkıklar zaman zaman tehlike oluşturuyor. Bir binanın önündeki kaldırımda yürüyen bir kişi, üç katlı binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin hemen arkasına kar kütlesinin düştüğü görülüyor.

Kar kütlesinin düştüğüne tanık olan bir vatandaş, "Yukarıdaki kar kütleleri sürekli aşağıya düşüyor, vatandaş tehlike altında. Daha yeni kar kütlesi düştüğü anda arkadaşımız kendini zor kurtardı. Sürekli böyle yukarıdaki kar kütleleri aşağıya iniyor. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor" dedi.