Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 4 katlı hastane inşaatının üst katından intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki Mehmet Ali T.'yi beline sarılıp yakalayan polis kurtardı.



Manavgat'ta dün inşaat halindeki 4 katlı belediye hastanesinin üst katına çıkan Mehmet Ali T. çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden ayaklarını aşağı sarkıtarak kenara oturdu. Mehmet Ali T.'nin intihar edeceğini düşünen çevredekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Şahsın atlama ihtimaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.



Aşağıdan ikna çabaları sürerken; bulunduğu yere fark ettirmeden çıkan polis memuru beline sarılarak Mehmet Ali T.'yi geri çekti. İnşaattan indirilen Mehmet Ali T., ambulansla sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra polis merkezinde ifadesi alınan T.'nin intihar etme düşüncesi olmadığı, ekonomik nedenlerle bunaldığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği belirtildi.





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