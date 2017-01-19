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Denizli Cevdet Demirtaş
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Şakacı milyoner olarak bilinen otobüs şoförü Cevdet Demirtaş işten atıldı

Yaptığı milli piyango şakasıyla sosyal medyada fenomen haline gelen otobüs şoförü Cevdet Demirtaş, bir yolcuyla kavga ettiği için işten çıkarıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:59:19 Güncelleme: 11:50:57 İHA

Denizli'de, aldığı milli piyango biletinin üzerine eski biletlerin rakamlarını keserek 60 milyonluk çeyrek biletinin rakamlarını yapıştırıp sosyal medyada paylaştıktan sonra 'şakacı milyoner' adıyla fenomen olan otobüs şoförü Cevdet Demirtaş, bir yolcuyla tartışmasının ardından işten çıkarıldı.

Demirtaş, işsiz kalmasının ardından şimdi yeni bir iş bulmaya çalışıyor. Gazetedeki iş ilanlarına bakarak iş arayan üç çocuk babası Demirtaş, eski işi olan belediyedeki otobüs şoförlüğüne geri dönmek istiyor.

Çalıştığı saatlerde bir yolcunun otobüse bindikten sonra kartını göstermesi gerektiğini söylediğini belirten Demirtaş, yapılan hatırlatmanın ardından yolcunun kendisine gösterdiği tepki üzerine tartışmanın büyüdüğünü ve bu olayın  işsiz kalmasına sebep olduğunu söyledi.



"ŞAKAYI YAPTIK, GÜZELDİ AMA İŞSİZ KALDIM"

İşten çıkarılmasının yaptığı piyango şakasıyla bir alakasının olmadığını belirten Cevdet Demirtaş, "Şakayı yaptık güzeldi ama, iş yerimizde olan tatsız olay yüzünden şakamızın tadını insanlarımız çıkarsa da, ben çıkaramadım. İşsiz kaldım" dedi.

Mazeretli olarak işine son verildiğini belirten Demirtaş, 'Bir yolcu, kartını okuttuktan sonra bana göstermedi. Ben de 'beyefendi artınıza bakabilir miyim' dedim. O da, 'ne göstereceğim sana kartımı' dedi. Bundan sonra müdürümüzü aradı, müdürümüzle daha sonra konuşabileceğimi söyledim. Yaşanan bu olaydan sonra tutanaklar tutuldu ve mazeretli olarak, işime son verildi. 4857 Sayılı İş Kanunun 25/2'si diye bir madde varmış, çıkışım o sebepten dolayı olduğu için işsizlik parası da alamıyorum, tazminatımı da alamıyorum" dedi.



"GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİM YERLER BENİ DİNLEMİYOR"

Belediye başkanı ile görüşmek ve derdini anlatmak istediğini ancak henüz görüşemediğini söyleyen  Demirtaş, 'İşsiz kalmam beni çok zor durumda bıraktı. Aylık sabit borçlarım var, işsiz kaldım, tazminat alamıyorum, işsizlik parasını da alamıyorum. Benim 3 çocuğum var, 5 kişilik bir aileyle ister istemez zor durumda kalacağım. Görüşmek isteğim yerler beni dinlemiyor, görüştürülmüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız'a ulaşabilsem beni anlayacağını ve hak vereceğini düşünüyorum' diye konuştu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    dalga geçersen milletle senlede geçen olur
  • Misafir 4 saat önce
    iş haddini aksatacak bir hareket aptıysa ihtar verilir işten atılmaz doğru deyil yapılan ...
  • Misafir 5 saat önce
    YURDUM İNSANI :)
  • Misafir 6 saat önce
    25/2 iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranış. Genelde iş verenler bu maddeden atar işciyi
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