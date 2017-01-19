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Adana'da polisi gören kadın, Apo çıkarmasını bıçakla kazıdı

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:09:33 İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallede uygulama yaptı

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    Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelerde uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalar sırasında bir kadın, iş yerinin duvarına yapıştırılan Abdullah Öcalan'ın çıkarmasını bıçakladı kazıdı. 

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    Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde 750 polisle uygulama yapıldı. Uygulamaya terör, uyuşturucu, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri katıldı. 

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    Zırhlı araçlarla caddenin her iki tarafını da kapatan polis cadde boyunca uygulama başlattı. Terör ve özel harekat polisleri de sokak başlarında herhangi bir saldırıya karşı uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    ELLERİNİZİ SAĞLIK
  • Misafir 1 saat önce
    HER ZAMAN OLSUN BU UYGULAMA Kİ VAN HAİNLERİNE VE KANDIRILMIŞLARA GÖZ AÇTIRILMASIN
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