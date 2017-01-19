İstanbul'da 28 DEAŞ tutuklaması

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 28 zanlı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlıların tamamının tutuklanmasına karar veren hakimlik, diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden biri savcılıktan serbest bırakılmış, 28'i tutuklanması, 4'ü hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.